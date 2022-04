Un caso di sospetta epatite acuta pediatrica si è verificato nelle scorse ore a Prato.

Parliamo di una patologia di origine sconosciuta e molto aggressiva, colpisce i bambini sotto i 10 anni e in Europa si sono verificati diversi casi.

Il paziente, spiega la Asl Toscana Centro, ha tre anni: è stato portato in ospedale nel pomeriggio di giovedì e ora è ricoverato al Bambino Gesù di Roma, dove è stato trasferito.

Le sue condizioni sono molto gravi e non è esclusa la possibilità di ricorrere a un intervento di trapianto di fegato. Al momento in Italia sarebbero 7 le segnalazioni di epatiti sospette, è in corso un’indagine nelle varie Asl.

L’allarme è partito dalla Gran Bretagna per poi estendersi a mezza Europa. La causa esatta e l’origine restano al momento sconosciute: gli esami effettuati hanno escluso che si tratti di epatiti virali di tipo A, B, C, D ed E.

Ogni anno, spiegano fonti sanitarie, ci sono casi di epatiti la cui origine non è nota ma è la frequenza di queste segnalazioni che ha fatto scattare l'allerta.

