Fingeva di inoculare il vaccino anti-Covid ai pazienti, probabilmente con l’unico scopo di permettere loro di ottenere il Green pass.

Per questo è stata denunciata una dottoressa in servizio all'hub vaccinale di Lurate Caccivio, in provincia di Como. La donna a quanto si apprende si era proposta di vaccinare un gruppo di pazienti fragili da lei seguiti, che arrivavano da diverse parti della Lombardia.

Una volta ottenuto il nullaosta da Ats Insubria e le credenziali necessarie, si è presentata con la lista di una ventina di persone da vaccinare. Ma la cooperativa di colleghi che si occupa della gestione dell'hub ha notato subito che c’era qualcosa che non andava.

Infatti era proprio così: il medico faceva solo finta di somministrare il vaccino e invece iniettava la dose nel cotone idrofilo. I sanitari hanno così chiesto l’intervento dei carabinieri, che hanno fermato la dottoressa, denunciata.

I pazienti, da una prima indagine, erano d’accordo con lei: quando infatti la loro dottoressa è stata sostituita da un collega, si sono misteriosamente volatilizzati. Sarà un’inchiesta ora a chiarire con certezza se fossero complici o vittime.

