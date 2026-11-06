È iniziata una perquisizione nella casa della famiglia Di Vita a Pietracatella. Si tratta dell'abitazione dove vivevano anche Sara Di Vita, 15 anni, e sua mamma Antonella, 50, avvelenate con la ricina a dicembre dello scorso anno.

Gli agenti della Questura di Campobasso sono arrivati davanti allo stabile poco dopo le 9.

Stando a quanto si apprende, al termine della perquisizione di questa mattina la casa sarà dissequestrata. 

(Unioneonline)

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