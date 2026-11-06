le indagini
06 novembre 2026 alle 09:42aggiornato il 06 novembre 2026 alle 09:55
Morte avvelenate, nuova perquisizione nella casa casa dei Di VitaAgenti nello stabile: al termine l'immobile dovrebbe essere dissequestrato
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È iniziata una perquisizione nella casa della famiglia Di Vita a Pietracatella. Si tratta dell'abitazione dove vivevano anche Sara Di Vita, 15 anni, e sua mamma Antonella, 50, avvelenate con la ricina a dicembre dello scorso anno.
Gli agenti della Questura di Campobasso sono arrivati davanti allo stabile poco dopo le 9.
Stando a quanto si apprende, al termine della perquisizione di questa mattina la casa sarà dissequestrata.
(Unioneonline)
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