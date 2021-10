Con una circolare di questa sera del ministero della Salute è arrivato il via libera alla terza dose per tutti gli over 60 e i soggetti iper-fragili di ogni età.

Ai fini del piano di somministrazione, si legge nella circolare, si potrà offrire una ulteriore dose di vaccino Pfizer “alle persone con elevata fragilità, a prescindere dall'età, e a tutti coloro che abbiano un'età uguale o superiore ai 60 anni, purché siano trascorsi almeno 6 mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione".

Ma quali sono le condizioni di “elevata fragilità”? Lo spiega sempre il ministero, si va dalle malattie respiratorie a quelle neurologiche a varie forme di disabilità.

Di seguito l’elenco.

Malattie respiratorie

- Fibrosi polmonare idiopatica

- Malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia

Malattie cardiocircolatorie

- Scompenso cardiaco in classe avanzata

- Pazienti post-shock cardiogeno

Malattie neurologiche

- Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone

- Sclerosi multipla

- Distrofia muscolare

- Paralisi cerebrali infantili

- Miastenia gravis

- Patologie neurologiche disimmuni

Diabete e altre endocrinopatie severe

- Diabete di tipo 1

- Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze

- Morbo di Addison

- Panipopituitarismo

Malattie epatiche

- Cirrosi epatica)

Malattie cerebrovascolari

- Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell'autonomia neurologica e cognitiva

- Stroke nel 2020-21

- Stroke antecedente al 2020 con ranking maggiore o uguale a 3

Emoglobinopatie

- Talassemia major

- Anemia a cellule falciformi

- Altre anemie gravi)

Altre patologie

- Fibrosi cistica

- Sindrome di Down

- Grave obesità

- Disabilità fisica, sensoriale, intellettiva e psichica (Disabili gravi ai sensi della legge 104).

