Mistero al porto di Civitavecchia: il corpo di Diego Putzu è stato trasferito a Roma e resta ancora sotto sequestro. Il magistrato vuole chiarezza e oggi, alle 15.30, ha fissato un appuntamento in cui deciderà se far effettuate o meno l’autopsia

A 4 giorni dallla morte di Diego Putzu, il cuoco di Calasetta di 50 anni annegato nelle acque del porto di Civitavecchia, il dolore della famiglia resta sospeso, come la verità. «In effetti, ci sarebbero alcuni dettagli poco chiari - ha detto il sindaco Antonello Puggioni che in questi giorni non ha fatto mancare la sua vicinanza alla famiglia Potzu - credo che la mancanza di una dinamica chiara abbia spinto gli inquirenti a muoversi con cautela».

Il primo dato che solleva interrogativi è proprio la tempistica della scoperta del corpo: nessuno, tra le persone presenti a bordo della barca dove Diego lavorava come cuoco, ha dato l’allarme per la sua assenza.

