Modena, sacerdote accoltellato alla gola nel centro storico: è caccia all’aggressoreDon Rodrigo Grajales Gaviria, portato subito in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri
Orrore questa mattina in centro a Modena, dove un prete di 45 anni è stato accoltellato alla gola.
Il sacerdote, il colombiano don Rodrigo Grajales Gaviria, è stato aggredito in via Castelmaraldo.
Sull'episodio sono in corso indagini dei carabinieri, che procedono per tentato omicidio, per identificare l'aggressore.
Il sacerdote, portato in ospedale dal 118, non sarebbe in pericolo di vita. Al momento non è chiaro il motivo dell'accoltellamento.
«Rivolgo a don Rodrigo la massima solidarietà e mi auguro si rimetta presto in forze» le parole del sindaco Massimo Mezzetti. «È un sollievo – prosegue il primo cittadino – sapere che non si troverebbe in pericolo di vita. Auspico che su questo gravissimo fatto, accaduto in pieno giorno in una zona che non è certo isolata, venga fatta piena luce».
Don Rodrigo Grajales Gaviria, come precisato dal sindaco, è un sacerdote molto conosciuto in città «e un riferimento per i modenesi di origine sudamericana».
(Unioneonline/v.l.)