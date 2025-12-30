Milano, identificata la giovane trovata morta: è una 19enne di LatinaAurora Livoli si era allontanata da casa a novembre precisando di non essere intenzionata a tornare. Per capire le cause del decesso si attende ora l’esito dell’autopsia
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente nella provincia di Latina, la giovane trovata morta lunedì mattina in un cortile di via Paruta a Milano.
La ragazza è stata identificata dai carabinieri grazie alla diffusione delle immagini estrapolate dalle telecamere di video sorveglianza.
Si era allontanata da casa lo scorso 4 novembre, come denunciato dalla famiglia, che aveva poi avuto un ultimo contatto telefonico con lei nella mattinata del 26 novembre, quando aveva riferito loro di stare bene e di non essere intenzionata a fare rientro, senza fornire alcuna indicazione su dove si trovasse.
Il pm Pansa ha aperto un fascicolo per omicidio. Ad un primo esame del medico legale, la vittima presentava segni sul collo e un ematoma su un occhio.
Per conoscere le cause del decesso servirà l'autopsia, che potrebbe essere effettuata domani, così come per stabilire se la giovane abbia subito degli abusi prima di morire.
(Unioneonline/v.l.)