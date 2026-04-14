«L’attuale scenario internazionale caratterizzato da forti tensioni e volatilità nei mercati energetici, sta generando difficoltà crescenti per tutte le compagnie aeree che operano sul territorio nazionale. Questa situazione rischia di compromettere non solo l’accessibilità delle nostre isole ma anche la tenuta della stagione estiva, ormai alle porte». Lo ha dichiarato Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato Aeroitalia, a proposito dei rischi per il trasporto aereo a causa della crisi in Medioriente.

Alla luce della situazione, l’ad di Aeroitalia, sottolineando «l’attenzione già dimostrata dal Mit rispetto all’allarme legato all’aumento straordinario del costo del carburante per l’aviazione», ha avanzato al Governo una richiesta: «Chiediamo l’attivazione urgente di un tavolo tecnico di confronto al Ministero delle Infrastrutture che coinvolga tutte le parti interessate: autorità nazionali, rappresentanti delle Regioni maggiormente impattate, compagnie aeree, gestori aeroportuali e operatori del settore energia».

Gaetano Intrieri (Aeroitalia)

«Solo attraverso un dialogo concreto e trasparente sarà possibile individuare soluzioni condivise e tempestive per affrontare un'emergenza che riguarda la coesione territoriale, la mobilità dei cittadini e la competitività del nostro Paese. Aeroitalia - ha concluso Intrieri - è pronta a fare la propria parte, in uno spirito di piena collaborazione nell’interesse degli utenti e del sistema di trasporto aereo italiano».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata