Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovanissimo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni e avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe.

L'undicenne avrebbe anche indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere, poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram.

Sul posto i carabinieri.

(Unioneonline)

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