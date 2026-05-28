Giochi della Gioventù di Roma, in gara molti studenti di SettimoNella Capitale 6000 fra giovani, insegnanti e accompagnatori provenienti da tutte le regioni
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Sono in corso a Roma i Giochi della Gioventù 2026, la più grande manifestazione sportiva scolastica d’Italia, che riunisce nella Capitale 6000 fra studenti, insegnanti e accompagnatori provenienti da tutte le regioni.
Fra gli studenti-atleti in gara nei vari impianti sportivi romani, tra cui lo Stadio Olimpico e le Piscine del Foro Italico, non poteva mancare una nutrita rappresentanza di Settimo San Pietro , composta da Nicola Mereu (1000 metri), Anna Cocco (80 metri), Giulia Falchi (salto in lungo) , Davide Deiana (6º nella finale dei 110 metri ostacoli) e Carol Maria Stella Porcedddu (100 metri). Per loro una esperienza davvero straordinaria.