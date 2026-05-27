Investita da un’auto mentre va in bicicletta, muore bimba di undici anniL'incidente ad Aprilia, alla guida del veicolo una donna. Inutili i soccorsi
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Una bambina di 11 anni è morta nel pomeriggio ad Aprilia, nel nord della provincia di Latina, investita mentre pedalava in bicicletta su via del Genio Civile da un'auto guidata da una donna.
Sul posto sono intervenute un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza, ma per la piccola non c'era più niente da fare.
Gli agenti della polizia locale di Aprilia stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica.
Chiuso il tratto di strada interessato, non nuovo ad incidenti stradali.
(Unioneonline)