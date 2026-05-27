È morto durante la notte all'ospedale Fatebenefratelli il 22enne straniero accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. Soccorso e rianimato dal 118, è stato poi trasportato in ambulanza in codice rosso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer.

Gli aggressori, una decina, hanno accerchiato la vittima – Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, incensurato, originario dell'Ecuador e impiegato nel settore degli allestimenti – che si trovava insieme al fratello all'altezza del binario 6.

Il primo battibecco sarebbe nato sulla banchina, per poi trasformarsi in una rincorsa culminata sui binari, dove il giovane è stato colpito da diversi fendenti agli arti che gli hanno provocato ferite gravi. I soccorritori del 118 lo hanno rianimato sul posto e poi, in condizioni disperate, lo hanno trasferito in ospedale, dove poche ore dopo è morto. Il fratello invece ha riportato solo abrasioni.

Gli investigatori, sul caso indaga la Polizia, stanno cercando di risalire al gruppo di giovani – di origine sudamericana – che si è dato alla fuga e se siano collegati ad ambienti di gang. Al momento, però, dai primi accertamenti non emergerebbe uno scontro organizzato.

(Unioneonline)

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