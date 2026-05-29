Belen Rodriguez rischia la denuncia per omissione di soccorso: «Due incidenti a poca distanza»La showgirl argentina avrebbe urtato uno specchietto, poi centrato uno scooter e due mezzi in sosta, senza fermarsi. Indaga la Polizia locale
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Belen Rodriguez rischia una denuncia per omissione di soccorso.
Nei giorni scorsi a Milano la showgirl argentina avrebbe causato due incidenti stradali senza fermarsi.
Il primo in via Melzi d'Eril, vicino all'Arco della Pace, dove avrebbe urtato lo specchietto di una vettura in sosta; il secondo in via San Marco, sempre in centro città, dove avrebbe centrato uno scooter e due mezzi in sosta, procurando a tre occupanti lievi lesioni.
Qualche passante l'avrebbe fotografata.
Sui due episodi gli agenti della Polizia locale, secondo quanto appreso, stanno ultimando le indagini per poi trasmettere un'informativa in procura.
(Unioneonline/D)