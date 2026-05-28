False fatturazioni per il programma “Dalla parte degli animali”, indagata Michela Vittoria BrambillaLa deputata di Forza Italia coinvolta nell’inchiesta, in corso perquisizioni della Guardia di finanza
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La deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni, assieme ad altre persone, in relazione alla realizzazione del suo programma tv “Dalla parte degli animali” e a un meccanismo di sponsorizzazione.
Questo quanto emerge da un'attività di perquisizione della Guardia di finanza, come anticipato da Repubblica online e confermato da fonti qualificate.
Perquisizioni in corso nella sede dell'Enci, ossia l'Ente nazionale cinofilia italiana, e di tre società di produzione televisiva e che non riguardano la parlamentare.
- IN AGGIORNAMENTO -
(Unioneonline)