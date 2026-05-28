«In merito agli eventi che hanno coinvolto la nave ex Athara nel porto di Napoli nella serata di ieri, la Compagnia informa che l'incendio è stato completamente estinto». Lo rende noto Gnv.

«Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono state condotte in costante coordinamento con i Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera e le autorità competenti. Il rapido intervento e la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti hanno permesso di gestire la situazione in modo coordinato ed efficace. Si conferma che non sono stati registrati feriti», evidenzia la nota.

«Sono ora in corso le verifiche tecniche e le attività necessarie al ripristino dell'unità. La Compagnia seguirà con la massima attenzione tutte le fasi finalizzate al ritorno alla piena operatività, continuando a collaborare con le autorità impegnate negli accertamenti».

(Unioneonline)

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