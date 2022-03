Il tasso di ricoveri in terapia intensiva per i non vaccinati over 12 risulta di circa 13 volte più alto rispetto ai vaccinati con booster (1 ricovero per 100mila) e 4 volte più alto (16 ricoveri per 100mila abitanti) sui vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni (4 ricoveri per 100mila).

Lo riporta l’Istituto superiore di sanità in un nuovo dossier sulla pandemia.

Rispetto alla scorsa settimana resta stabile il tasso di mortalità che tra i non vaccinati è di 15 volte più alto sui vaccinati con booster (6 decessi per 100mila abitanti). Per l'ospedalizzazione, tasso 8 volte più alto nei non vaccinati sui vaccinati con booster.

I CASI PEDIATRICI – In calo da tre settimane invece la percentuale dei casi segnalati in età scolare (26%). Negli ultimi sette giorni il 15% dei casi è nei bambini sotto i 5 anni, il 39% nella fascia 5-11 anni, il 46% in quella 12-19 anni.

A livello generale, sul fronte dell'incidenza, nella fascia 10-19 anni si registra il più alto tasso a 14 giorni, 1.695 per 100mila abitanti, mentre tra 70-79 anni il valore più basso, 556 casi per 100mila abitanti. In aumento l'incidenza a 14 giorni nelle fasce 10-19, 20-29, 50-59, 60-69 e 70-79 anni.

L’EFFICACIA DEL BOOSTER – L'efficacia del vaccino anti-Covid (riduzione percentuale del rischio nei vaccinati rispetto ai non vaccinati) nel periodo di prevalenza Omicron (a partire dal 3 gennaio scorso), rispetto alla prevenzione della diagnosi di infezione da Sars-CoV-2 è pari al 52% entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, 43% tra i 91 e 120 giorni, e 48% oltre 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale e arriva al 72% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster.

Per quanto riguarda la prevenzione da casi di malattia severa, l'efficacia dei vaccini anti-Covid è pari al 73% nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, 76% nei vaccinati con ciclo completo da 91 e 120 giorni, e 76% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni. Sale al 92% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster.

