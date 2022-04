È applicabile da oggi la determina dell’Agenzia italiana del farmaco sulla cosiddetta quarta dose (secondo booster) del vaccino anti-Covid. Il documento è stato pubblicato ieri sulla Gazzetta ufficiale e quindi entra in vigore nella giornata odierna.

La determina Aifa su “Inserimento dell'indicazione 'seconda dose booster' dei medicinali «Comirnaty» e «Spikevax» nell'elenco dei medicinali'' prevede che "i medicinali Comirnaty e Spikevax sono inseriti nell'elenco dei farmaci per l'utilizzo come seconda dose booster, a distanza di almeno quattro mesi dal primo booster, per i soggetti di età uguale o superiore agli 80 anni, per gli ospiti dei presidi residenziali per anziani, e per i soggetti di età compresa tra i 60 e gli 80 anni che presentino specifici fattori di rischio per la progressione a Covid-19 severo".

