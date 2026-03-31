Campagna straordinaria di controlli sulle mense ospedaliere e sui servizi di ristorazione sanitari da parte dei Nas dei Carabinieri, entrati in azione in tutta Italia.

A seguito delle ispezioni, che hanno riguardato 558 strutture in tutta Italia, sono state ravvisate irregolarità in 4 casi su 10. In totale sono 238 le mense e i servizi giudicati non conformi, pari al 42,7% del totale.

Le condizioni più gravi, con anche infestazioni da insetti, sono state riscontrate in due mense ospedaliere a Napoli e Brescia, la cui attività è stata sospesa. Irrogate anche sanzioni amministrative. A Salerno invece è stata riscontrata contaminazione microbiologica (enterobatteri e coliformi) su vassoi destinati alla distribuzione dei pasti, mentre a Catania sono sequestrati circa 60 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione: il responsabile della preparazione dei pasti è stato denunciato. Ancora: a Parma accertate di diffuse carenze igienico-strutturali nei locali di deposito bevande, mentre a Taranto è scattata l'interdizione della produzione di pasti per celiaci a causa dell'assenza di spazi e attrezzature dedicate e per carenze igienico-strutturali.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata