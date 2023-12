Una donna di 88 anni, colta da malore dopo aver ricevuto una bolletta dell’acqua da capogiro, è morta alla vigilia di Natale.

Succede a Camporosso (Imperia), e quella bolletta era sbagliata, come ammesso dalla stessa Iren, società che gestisce il servizio.

Caterina Giovinazzo, questo il nome della vittima, pochi istanti dopo che la nuora le ha letto i dati della bolletta da 15.339 euro relativa al periodo agosto-ottobre, pervenuta alla banca il 14 novembre scorso e pagata in automatico dall’istituto di credito, si è sentita male.

Ricoverata in ospedale per quel malore, è successivamente morta. In seguito è stato appurato che la donna avrebbe dovuto pagare 55 euro, ma era già troppo tardi. E ora i familiari di Caterina chiedono che sia fatta chiarezza sulla vicenda.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata