Il giudice Roberto Pertile del Tribunale civile di Milano ha disposto un provvedimento cautelare urgente di inibitoria a carico di Fabrizio Corona, come richiesto dagli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia, che assistono Alfonso Signorini.

L'ex agente fotografico, da quanto si è saputo, non potrà trasmettere on line la prossima puntata del suo format "Falsissimo”, che era prevista per stasera, e dovrà anche rimuovere i contenuti delle due precedenti.

Il conduttore e giornalista nell'istanza aveva lamentato una campagna di diffamazione ai suoi danni.

