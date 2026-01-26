Caso Signorini, il giudice accoglie il ricorso: stop alla pubblicazione di “Falsissimo”Fabrizio Corona dovrà rimuovere anche tutti i contenuti già trasmessi sul suo canale
Il giudice Roberto Pertile del Tribunale civile di Milano ha disposto un provvedimento cautelare urgente di inibitoria a carico di Fabrizio Corona, come richiesto dagli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia, che assistono Alfonso Signorini.
L'ex agente fotografico, da quanto si è saputo, non potrà trasmettere on line la prossima puntata del suo format "Falsissimo”, che era prevista per stasera, e dovrà anche rimuovere i contenuti delle due precedenti.
Il conduttore e giornalista nell'istanza aveva lamentato una campagna di diffamazione ai suoi danni.
