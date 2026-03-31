Orrore, sconforto e tanta rabbia: così una foto scattata a Longobucco, in provincia di Cosenza, ha indignato il web. L’immagine mostra la carcassa di un cane di medie dimensioni, legato per il collo ad un pick up. Non è chiaro dall'immagine se l'animale sia morto soffocato durante il trascinamento oppure se sia stato trovato già morto e, poi, trasportato in quel modo. Quello che si nota subito però è la scia di sangue sull’asfalto, che segue il veicolo.

Sulla vicenda è intervenuta la deputata Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente, parlando di un comportamento «in ogni caso orribile e inaccettabile, che condanniamo senza se e senza ma». «È assolutamente necessario - sottolinea - conoscere la verità. Accertare con l'autopsia le cause della morte e stabilire se siamo di fronte a un atto di indicibile crudeltà o di spaventosa indifferenza. Nel primo caso - aggiunge - sarebbe l'ennesima scossa per la coscienza civile di un Paese che ormai non tollera più i crimini ai danni degli animali».

Per eventi di tale gravità la legge Brambilla prevede una pena che arriva a quattro anni di reclusione e una sanzione pecuniaria, sempre abbinata, fino a 60mila euro. «Con la nostra Leidaa ci batteremo perché su questa foto venga fatta chiarezza. A tal scopo abbiamo già presentato una segnalazione formale alle autorità competenti e siamo pronti, qualora si eserciti l'azione penale, a costituirci parte civile», ha concluso la deputata.

(Unioneonline/v.f.)

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