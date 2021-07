Il green pass esteso lanciato da Macron in Francia ha aperto il dibattito anche nel nostro Paese.

Tra i più accesi sostenitori del modello francese c’è il virologo del San Raffaele Roberto Burioni.

Che dopo aver applaudito alla decisione di Macron, ha anche lanciato una provocazione alla luce del dibattito che si è scatenato in Italia.

"Non vaccinarsi, sulla base dei dati inequivocabili di sicurezza ed efficacia, è una scelta autolesionista, irrazionale, che danneggia l’intera società. La politica deve decidere se consentire agli irresponsabili la libertà di comportarsi in questo modo. La Francia ha deciso di no", ha twittato Burioni subito dopo l’annuncio del presidente francese.

Poi ne ha lodato i risultati: “Possiamo discutere se i provvedimenti sono giusti (per me lo sono), ma non se sono efficaci. In un giorno in Francia ci sono state quasi due milioni di prenotazioni”.

Quindi ha lanciato l’affondo: “Se per difendere, in nome di non so cosa, la libertà di non vaccinarsi degli egoisti ignoranti a ottobre saremo costretti a richiudere tutto con relativa catastrofe sociale, culturale ed economica, io vi saluterò e con il mio Green pass mi trasferirò in Francia”.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata