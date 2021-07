Anche in Francia arriva l’obbligo di vaccinarsi per il personale sanitario.

Lo ha annunciato Emmanuel Macron, nel messaggio rivolto alla nazione per fare il punto sull’epidemia e sull’avanzata della variante Delta, che ha portato il numero di contagi giornalieri a sfiorare quota 5mila.

“Al momento in cui vi parlo c’è una forte ripresa dell’epidemia che riguarda tutte le nostre Regioni. Se non agiamo da oggi il numero di casi continuerà ad aumentare fortemente e darà vita anche a un aumento di ricoveri entro il mese di agosto”, è l’allarme lanciato dal presidente della Repubblica.

Poi ha annunciato che per tutto il personale sanitario diventa “obbligatorio vaccinarsi entro il 15 settembre”. E ha lanciato un appello a tutti i francesi: “Vaccinatevi in modo volontario, solo così vinceremo la lotta contro il nemico invisibile”.

Una volontarietà incentivata dal fatto che, a partire da agosto, ha annunciato Macron, il pass servirà anche per entrare in bar, ristoranti, centri commerciali, aerei, pullman di lunga percorrenza e strutture mediche. "La vaccinazione di tutti i francesi è l'unica via per un ritorno alla normalità".

Già dal 21 luglio, il pass sanitario verrà inoltre esteso a "luoghi di svago e di cultura" che riuniscono oltre 50 persone.

Nel messaggio alla nazione pronunciato questa sera in tv, Macron ha inoltre detto che i test Pcr saranno "a pagamento a partire dall'autunno, salvo prescrizione medica".

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata