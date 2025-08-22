Bimbo di un anno e mezzo cade dall’auto in corsa, è grave: il fratello ha sganciato la cintura e aperto la portieraUn drammatico incidente, in auto c’erano la madre alla guida e, sul sedile posteriore, accanto al piccolo, il fratello di tre anni
Un bimbo di un anno e mezzo è caduto da un’auto in corsa sulla provinciale che porta da Corchiano e Viterbo. Il piccolo è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli di Roma.
A quanto si apprende il bimbo stava viaggiando assieme alla madre e al fratello di tre anni. E secondo una prima ricostruzione è stato proprio il fratello maggiore che prima ha sganciato la cintura di sicurezza del seggiolino su cui viaggiava il piccolo e poi ha aperto la portiera posteriore del veicolo.
A quel punto il bambino è caduto, la madre ha fermato subito la corsa, ha raccolto il figlio ed è entrata con lui sanguinante in braccio al pronto soccorso dell’ospedale Santa Rosa. Vista la gravità delle ferite, i medici hanno subito disposto il trasferimento d’urgenza in eliambulanza al Gemelli, dove il bimbo è ricoverato in condizioni molto gravi.
La polizia di Viterbo è intervenuta per verificare la veridicità del racconto della donna e ha accertato la dinamica dei fatti, un drammatico incidente.
(Unioneonline/L)