"Fare subito come ha fatto la Francia, applicando sul serio il Green pass, niente quarantena per chi ha ricevuto due dosi, rivedere i parametri nel giro di una o due settimane”. La proposta arriva dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

“Avremmo la corsa di chi ha tra i 18 e i 40 anni a vaccinarsi”.

"Il Green Pass oggi – continua Sileri – è un mezzo per non tornare indietro quando i contagi saranno più elevati”.

La discussione in Italia è aperta. Il boom di prenotazioni registrato in Francia dopo l’annuncio di Macron (green pass per accedere a bar, ristoranti, musei, spettacoli ed eventi sportivi) ha portato molti, anche in Italia, a pensare al modello francese come possibile soluzione per evitare i lockdown.

Nel Partito democratico sta prendendo piede una linea favorevole. Il commissario Figliuolo è stato il primo ad aprire all’ipotesi, mentre il Movimento 5 Stelle tentenna nonostante la posizione apertamente favorevole espressa dal suo viceministro Sileri.

Contraria la Lega: “Vaccino, tampone o green pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo”, taglia corto Salvini. “Folia incostituzionale” e “idea raggelante” per Giorgia Meloni.

Divise le categorie: se Fipe-Confcommercio teme “pesanti penalizzazioni” per i ristoranti, Federalberghi parla di provvedimento “sacrosanto”.

Tra le Regioni si sono dichiarati favorevoli Lazio, Liguria e Campania. Anche il governatore lombardo Fontana si è dichiarato favorevole in un primo momento, dopo la presa di posizione di Salvini ha corretto il tiro: “Non ho detto che sono a favore, ho detto che la Lombardia sarebbe pronta”.

"Chi non si vaccina resti a casa”, taglia corto Matteo Bassetti. Anche Andrea Crisanti si dice favorevole. E lo stesso Roberto Burioni: “La politica deve decidere se consentire agli irresponsabili la libertà di non vaccinarsi, nonostante dati inequivocabili di sicurezza ed efficacia dei vaccini. La Francia ha deciso di no. Non è giusto far portare il peso dei disagi a coloro che hanno avuto il senso civico di vaccinarsi”.

Il governo farà una valutazione su questo e su altre misure, come lo stato d’emergenza in scadenza a fine luglio, che molto probabilmente sarà prorogato. La decisione non sarà presa nelle prossime ore, ma nei prossimi giorni, non è escluso un incontro col Cts.

Restano una serie di nodi da sciogliere, dalla costituzionalità ai problemi di privacy che ne scaturirebbero, che andrebbero esaminati dal Garante.

