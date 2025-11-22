Tragedia a Brindisi, dove un uomo è stato ucciso a coltellate all'interno del suo appartamento. È accaduto nel quartiere Sant'Elia.

A quanto si apprende si tratterebbe di un anziano.

In caserma è stato condotto il figlio, sospettato di essere l'autore dell'omicidio.

Sul posto carabinieri ed alcuni famigliari.

