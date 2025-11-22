La tragedia
22 novembre 2025 alle 22:07
Brindisi, uomo ucciso a coltellate in casa: il figlio in casermaIndagano i carabinieri
Tragedia a Brindisi, dove un uomo è stato ucciso a coltellate all'interno del suo appartamento. È accaduto nel quartiere Sant'Elia.
A quanto si apprende si tratterebbe di un anziano.
In caserma è stato condotto il figlio, sospettato di essere l'autore dell'omicidio.
Sul posto carabinieri ed alcuni famigliari.
(Unioneonline)
