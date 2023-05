«Sono nove i morti per il maltempo in Emilia-Romagna». Lo ha detto in presidente della Regione Stefano Bonaccini.

Questo perché nel calcolo delle vittime, fanno sapere dall’esecutivo regionale, è stata aggiunta una persona che è morta ieri a Cesena a causa di un malore, prima dell'esondazione del Savio.

La Prefettura di Forlì considera invece nel bilancio delle vittime sei persone che sono morte a causa dell'alluvione, alle quali si aggiungono quella di San Lazzaro (Bologna) e quella di Castel Bolognese (Ravenna).

(Unioneonline)

