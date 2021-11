Nuovo gravissimo episodio legato al mondo no vax.

Due anti-vaccinisti hanno fatto un’incursione ieri davanti alle persone in fila fuori dal Teatro “Storchi” di Modena.

La piece in scena era “Se questo è un uomo”, spettacolo in cui l'attore e regista Valter Malosti, direttore di Emilia-Romagna Teatro, dà voce al testo di Primo Levi sulla tragedia dell’Olocausto. I no vax hanno lanciato provocazioni, cercando di distribuire volantini in cui si tracciava un parallelo tra l'Italia di oggi e durante il nazismo.

“Non vi rendete conto che la situazione in Italia è uguale a quella lamentata da Primo Levi nel testo teatrale di oggi?", “Vi piace essere trattati come schiavi”, e ancora: “Con il Green pass e le mascherelle siete come bestie di una mandria”. Farneticazioni che hanno suscitato l’ira del pubblico in fila, con qualcuno che ha alzato la voce e risposto ai contestatori.

Ne è nata una discussione animata con i dimostranti che, superando la fila, sono pure riusciti a entrare nell'atrio dello “Storchi”. A mettere fine all’episodio, che è costato un ritardo di mezz’ora rispetto ai tempi del programma teatrale, è stato l’intervento dei carabinieri, che ora stanno approfondendo la vicenda per individuare eventuali reati.

