Attentato a Ranucci, Cdr Unione Sarda: «Massima solidarietà e vicinanza»«Un gravissimo attacco alla stampa libera e al diritto dei cittadini di essere informati puntualmente»
Il Comitato di redazione dell’Unione Sarda esprime massima solidarietà e vicinanza al collega Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia dopo il gravissimo atto intimidatorio subito davanti alla sua abitazione di Pomezia. Un gesto che riporta le lancette del tempo ai periodi più oscuri della storia del Paese.
Un gravissimo attacco alla stampa libera e al diritto dei cittadini di essere informati puntualmente: quanto accaduto dimostra quanto Report e il collega Ranucci con la sua grande squadra di lavoro tocchino nervi scoperti nella malavita italiana.
Un atto vile da condannare, come ogni intimidazione rivolta ai giornalisti da qualunque parte essa arrivi. Senza una stampa libera non esiste democrazia.