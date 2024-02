Ancora poche ore e l’Italia verrà attraversata da una perturbazione atlantica con piogge diffuse e neve oltre i 1.500 metri.

La perturbazione più intensa comincerà dalle regioni del Nord-Ovest, con cielo coperto anche al Centro.

Già da domani i fenomeni saranno più intensi con venti forti e piogge su quasi tutto il Centro-Nord. Solo al Sud qualche schiarita che però durerà poco.

Un fine settimana che, nelle previsioni di ilMeteo.it, sarà quindi di stampo invernale, anche se le temperature, che non scenderanno fino a valori particolarmente rigidi, sembreranno più autunnali.

Si rimarrà nelle medie del periodo con un crollo di 10 gradi, ma sia le massime sia le minime saranno comunque quasi normali per febbraio.

La settimana prossima, la perturbazione partita da Reykjavik in Islanda si fionderà in modo repentino verso la Tunisia e poi la Libia: in questo modo avremo ancora maltempo al Nord fino a lunedì poi, da martedì, le piogge intense potrebbero insistere al meridione fino all’inizio di marzo.

Una buona notizia contro la siccità estrema che sta colpendo la Sardegna che finalmente registrerà delle precipitazioni.

Le piogge ripuliranno l’aria del Nord e riempiranno nuovamente i bacini delle Isole Maggiori.

