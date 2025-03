Sarebbe stata strangolata nel sonno la 93enne uccisa in un appartamento in via Fermi a San Giovanni Valdarno (Arezzo). Per la morte della donna è stata fermata la figlia. Il movente dell’omicidio potrebbe essere collegato alle liti e ai dissapori familiari degli ultimi tempi.

L’anziana, originaria dell’Abruzzo, da poche settimane stava abitando a casa della figlia e del marito di lei. È stata proprio la 67enne a chiamare i militari intorno alle 7 del mattino. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, la 93enne sarebbe stata intenzionata a riportare a casa sua figlia. Idea che, forse non gradita in famiglia, avrebbe scatenato i dissapori tra le mura domestiche, per poi sfociare nel gesto avvenuto alle prime ore del giorno.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Giovanni Valdarno con i colleghi del Ris, che mantengono il più stretto riserbo. A loro il compito di ricostruire motivazioni e dinamiche che hanno portato alla tragedia familiare.

