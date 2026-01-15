Annabella Martinelli trovata senza vita: era scomparsa dal 6 gennaioIl corpo della 22enne in un casolare dei Colli Euganei a poca distanza dal luogo dove era stata recuperata la sua bici
È stata trovata senza vita Annabella Martinelli, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso.
Il ritrovamento del corpo – riferisce Ansa - è avvenuto in una zona dei Colli Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua bicicletta. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, anche il Procuratore della repubblica di Padova.
Da quanto si apprende, il corpo – da quanto si apprende impiccato tra gli alberi –sarebbe stato notato da una donna a passeggio con il cane. L’ipotesi principale è quella del gesto volontario, ma si stanno effettuando accertamenti per escludere il coinvolgimento di altre persone.