La Procura di Padova indaga contro ignoti per sequestro di persona sulla vicenda di Annabella Martinelli, la studentessa 22enne di giurisprudenza a Bologna residente a Teolo, nel Padovano, di cui non si hanno notizie dalla sera del 7 gennaio. Il fascicolo è stato aperto per avviare tutti gli accertamenti necessari a dipanare una vicenda che assume sempre più i contorni del giallo. Sono in corso gli accertamenti sui tabulati telefonici della giovane e anche su chi ha operato per chiudere le sue pagine Facebook e Instagram.

Proseguono intanto, almeno per altre 48 ore e cioè fino al tardo pomeriggio di venerdì, le ricerche nella zona del Parco Regionale dei Colli Euganei battendo ogni area, soprattutto dove la ragazza è stata vista l'ultima volta e dove è stata trovata, chiusa con un lucchetto, la bicicletta da lei usata per uscire di casa.

Continuano anche i riscontri dei carabinieri sulle telecamere di sorveglianza all'ora e nella zona dove la studentessa ha lasciato la bicicletta. Le telecamere avrebbero ripreso la 22enne mentre, da sola, pedalava nella zona degli ospedali di Padova fino ai Colli Euganei, un percorso di circa 20 chilometri durante il quale avrebbe avrebbe acquistato due pizze da asporto in una pizzeria di Selvazzano e poi due bevande in un altro locale. Erano di poco passate le 22. Poi di lei più nessuna traccia. E il suo telefonino, da quel momento, è muto.

Chi ha cancellato gli account social della ragazza? Per chi, quella sera, Annabella ha preso le pizze e le birre? Dove le ha portate? Perché non ha avvisato nessuno tra familiari, conoscenti e amici? Rispondere a queste domande potrebbe portare alla risoluzione del mistero.

