Sono circa 700 i voli saltati dall'8 all'11 agosto a causa dell'eruzione dell'Etna, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni. Ne sono stati cancellati circa 400 in partenza e altri 52, secondo il sito della Sac, lo saranno oggi.

I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250: tra questi, più di cento sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su Comiso, una cinquantina, nella sola giornata di ieri, su Palermo, e altri 22 voli su Trapani.

La Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica anche che, «a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest (settore C1) e la chiusura del settore B3». Pertanto sono «sospese tutte le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 16 di domani».

La Sac invita i passeggeri a «verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto».

(Unioneonline)

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