Alberi caduti per il vento: muoiono una ragazzina di 12 anni e un operaioLe tragedie in provincia di Bari e a Taranto. Inutili i soccorsi
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Due vittime in Puglia a causa del vento.
Una ragazza di 12 anni è morta a Bisceglie, vicino a Bari, dopo essere stata colpita per strada da un albero caduto a causa delle forti raffiche. Dopo l’allarme la vittima, Alicia Amoruso, è stata soccorsa dal personale del 118, ma il suo cuore ha smesso di battere durante il trasporto in ambulanza verso il pronto soccorso dell'ospedale della città.
L’altra tragedia a Taranto, dove un operaio di 38 anni, Roberto Di Ponzio, è stato travolto da un palo della luce crollato anche in questo caso a causa del forte vento. Inutili i soccorsi.
(Unioneonline)