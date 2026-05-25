Allarme oggi a Carvico, in provincia di Bergamo, dove un uomo è stato colpito da una fiocina scagliata da un’auto in corsa mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato. L’auto si sarebbe poi rapidamente allontanata. L'uomo era con un’amica, rimasta illesa.

I carabinieri stanno cercando di chiarire se l'episodio è stato csuale o un agguato mirato. Al vaglio le immagini delle telecamere della zona.

Secondo quanto è stato ricostruito, l’auto si sarebbe avvicinata al cinquantanovenne - che era con un'amica ed entrambi stavano tornando all'auto dopo aver pranzato in zona - Quindi un uomo avrebbe abbassato il finestrino della vettura per far partire il colpo, che ha raggiunto il pedone in pieno petto. In zona era presente anche una dottoressa, che ha subito soccorso il ferito, poi portato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con un'ambulanza. Non è in pericolo di vita.

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