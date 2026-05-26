È stato fermato nella serata di ieri il presunto autore dell’aggressione con un colpo di fiocina andata in scena poche ore prima nel parcheggio di un supermercato di Bergamo.

Grazie alle testimonianze e alle immagini della videosorveglianza, che hanno immortalato l’auto dell’assalitore in fuga, i carabinieri sono riusciti ad identificare come presunto responsabile un 59enne residente a Terno d’Isola.

Secondo la ricostruzione sinora emersa, la vittima, un 60enne residente nel Lecchese si trovava nel parcheggio del centro commerciale insieme alla moglie, una donna di 56 anni, quando è stato improvvisamente colpito all’addome dal dardo di una fiocina esploso da una Fiat Punto in corsa, immediatamente allontanatasi dal luogo dell’accaduto.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha trasportato il ferito in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. L’uomo, allo stato, non risulterebbe in pericolo di vita.

La perquisizione personale e domiciliare effettuato sul 59enne fermato ha consentito di sottoporre a sequestro 11 coltelli di varie dimensioni, un machete e un fucile subacqueo, ritenuto compatibile con quello utilizzato nel corso dell’aggressione. Sequestrata anche l’auto utilizzata.

Per l’uomo è stato disposto il trasferimento in carcere a Bergamo.

(Unioneonline)

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