Lite in casa, dodicenne accoltellato. Il padre tenta di togliersi la vitaL’uomo avrebbe aggredito il figlioletto in circostanze da chiarire. Ora entrambi sono in prognosi riservata
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Un 12enne è stato ferito, a Napoli, nel quartiere Sanità, con due coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione, e al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre, alla mano.
L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata.
(Unioneonline)