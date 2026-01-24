Dramma a Caselle Torinese dove, nella notte tra il 23 e il 24 gennaio, un uomo ha aggredito la madre 65enne con una pistola sparachiodi, di quelle utilizzate per abbattere gli animali, ferendola alla testa.

L’uomo ha poi allertato sia il 112 che i soccorsi. Dopo essere arrivati sul posto, i carabinieri della stazione di Venaria hanno provveduto ad arrestare l’individuo con l’accusa di tentato omicidio.

All’attenzione delle autorità anche un audio, inviato ad un amico alcune ore prima dell’accaduto, in cui il 40enne avrebbe “preannunciato” di volersi liberare della madre dopo l'ennesimo litigio.

La donna è stata ricoverata all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino in gravi condizioni e, attualmente, si trova in prognosi riservata.

