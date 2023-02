Folla ai funerali solenni di Maurizio Costanzo – morto venerdì a 84 anni –, che sono stati celebrati nella Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma.

La vedova Maria De Filippi è entrata in chiesa tenuta per mano dal figlio adottivo Gabriele e, al termine della cerimonia, ha salutato il feretro in lacrime, il volto nascosto da un paio di grandi occhiali da sole.

Tra i vip presenti anche Valerio Scanu, Paolo Sorrentino, Gerry Scotti, Giancarlo Giannini, Emanuele Filiberto di Savoia, Fiorella Mannoia, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Pio e Amedeo. Ma migliaia di persone hanno seguito le esequie su un maxischermo.

«Papino, l’ondata d’amore che ci ha sommersi è merito del bene che hai dato a tantisisme persone. Non hai avuto tre figli ma molti di più. In molti ti hanno considerato un padre», le parole di Camilla, la primogenita di Maurizio Costanzo. «Ci lasci un’eredità importante, il tuo più grande insegnamento, l’umiltà. Non ti saresti mai aspettato questa grande dimostrazione d’affetto. Ci avresti detto, come sempre, ‘ma vi rendete conto? Tutto questo per me’. Ora sei per mano a Sordi e Gassmann, ti immaginiamo mentre in Paradiso organizzi un altro dei tuoi talk show».

LA CAMERA ARDENTE – Sabato e domenica tantissime persone hanno affollato la sala della Promoteca in Campidoglio per l'ultimo omaggio al conduttore televisivo, tra lacrime, commozione e qualche inusuale richiesta di selfie alla vedova Maria De Filippi. Molti vip hanno voluto salutare per l’ultima volta Costanzo, da Fiorello a Mara Venier, da Valerio Mastandrea a Lino Banfi. Presenti anche esponenti delle istituzioni, tra cui il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’ex presidente della Regione del Lazio Nicola Zingaretti e gli ex primi cittadini Francesco Rutelli – giunto insieme alla moglie Barbara Palombelli – e Virginia Raggi.

