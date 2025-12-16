Barista accoltellato e ucciso nel Bresciano: fermato un 32enneLa vittima è un 55enne di origini ucraine: trasportato in ospedale subito dopo l’aggressione è morto poco dopo il ricovero
Un uomo di 55 anni è morto dopo essere stato accoltellato nella serata di ieri all'esterno del bar Bellavista, a Sarezzo, in Val Trompia in provincia di Brescia. La vittima è Andrei Zakabluk, cittadino italiano di origini ucraine, che lavorava come barista nel locale di proprietà della moglie.
L'uomo è stato colpito con un'arma da taglio e soccorso in condizioni gravissime: trasportato in codice rosso all'ospedale di Gardone Val Trompia, è deceduto poco dopo il ricovero.
I carabinieri hanno fermato un uomo di nazionalità moldava, 32 anni, ritenuto il presunto responsabile dell'omicidio. Il 32enne si è presentato spontaneamente ai militari.
(Unioneonline/v.l.)