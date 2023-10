Dramma questa mattina a Fossoli di Carpi, in provincia di Modena. Una donna di 45 anni è stata accoltellata alla gola dal figlio, un ragazzino di 13 anni.

In un primo momento le condizioni della mamma sono apparse gravissime, è stata soccorsa e trasferita in elicottero all’ospedale di Baggiovara e in seguito nel reparto di otorinolaringoiatria al Policlinico. Per i medici non sarebbe in pericolo di vita.

Sono in corso gli accertamenti su quanto accaduto da parte dei carabinieri. Sembra che l’aggressione sia avvenuta nel corso di un litigio.

