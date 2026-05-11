Voli, Aeroitalia: «Stoccaggi jet fuel sotto controllo, assicurata la continuità territoriale con la Sardegna»Nuova rassicurazione dell’ad Intrieri: «Scorte di carburante sufficienti, non ci sono rischi per i nostri aerei»
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«In Italia stoccaggi sotto controllo, assicurata la continuità territoriale con la Sardegna». Lo ha ribadito Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia, intervenuto al programma Coffee Break su La7.
«A livello europeo – ha spiegato Intrieri – stiamo assistendo a qualche contrazione per quanto riguarda l’approvvigionamento di Jet Fuel che ha comportato alcune cancellazioni dei voli ma in Italia la situazione degli stoccaggi è sotto controllo, non ci sono problemi di scorte, anche se va affrontato l’incremento dei costi. Voglio rassicurare i nostri passeggeri da e per la Sardegna, dove Aeroitalia opera in regime di continuità territoriale: non ci sono rischi per i nostri voli, ma in generale anche tutta la nostra clientela non deve temere ripercussioni».
Per quanto riguarda la sicurezza, ha aggiunto Intrieri, «escludo rischi legati a un minore riempimento dei serbatoi degli aeromobili perché ci sono degli standard internazionali sotto cui non si può andare. Inoltre, il carburante di importazione statunitense non presenta problemi di compatibilità con i vettori europei; va comunque verificata la provenienza del cherosene perché alcuni operatori lo stanno acquistando dai Paesi più disparati e capire in quanto tempo le raffinerie riusciranno a lavorare questo prodotto».
(Unioneonline)