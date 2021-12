Aumentano ancora i contagi da Covid-19 in Sardegna. Nell’ultimo bollettino diramato dall’Unità di crisi della Regione vengono segnalati 181 nuovi casi confermati e due decessi.

I test processati in totale, tra molecolari e antigenici, sono stati 7.377. Il rapporto positivi-tamponi è quindi del 2,45 per cento.

Cresce anche il numero dei pazienti ricoverati: sono 9 (uno in più) quelli in terapia intensiva, 93 (4 in più) quelli in area medica.

2.954 sono i casi di isolamento domiciliare (40 meno di ieri).

Le vittime sono un uomo di 77 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna, e un'altra persona residente nella provincia di Nuoro.

