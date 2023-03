Ha minacciato il vicecomandante della Polizia Locale Carlo Puddu e lo ha aggredito, poi si è dileguato. Una violenta reazione, quella di un uomo di Gonnesa a Villacidro, in seguito all’intervento di una pattuglia dovuto ad un parcheggio irregolare. Ora, rischia di costargli cara: già noto alle forze dell’ordine, dovrà rispondere del reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, sanzionabile con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Immediata la solidarietà del comandante della Polizia Locale, Alessandro Corrias, e del sindaco di Villacidro, Federico Sollai: «Non avremo nessuna esitazione a contrastare fenomeni di violenza che sono intollerabili», dice Corrias, «l'arroganza di singole persone non può e non deve minare la tranquillità di una comunità di lavoratori. Non esistono scuse. La Polizia Locale proseguirà nella propria attività di prevenzione e repressione di simili comportamenti. Siamo e vogliamo essere un interfaccia della Pubblica Amministrazione capace di essere vicina al cittadino nella ricerca di soluzione e nella comprensione dei problemi. Quelli veri e quelli seri. L'arroganza e la violenza non sono risposte, sono di per se parte dei problemi. Da parte nostra nessuna esitazione».

Il vice comandante Puddu, immediatamente soccorso e accompagnato al pronto soccorso di San Gavino, se la caverà con sette giorni di cure.

