Pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di gara per la progettazione e la realizzazione dei lavori per velocizzare la linea ferroviaria San Gavino-Sassari-Olbia con la variante di Bauladu. L’intervento di Rete Ferroviaria Italiana è finanziato con 124 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (84 milioni per la gara per la progettazione esecutiva e i lavori).

«Un passo avanti fondamentale – commenta l’assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro – che certifica la rinnovata attenzione di RFI per realizzare una rete ferroviaria competitiva ed efficiente in tutta la Sardegna».

La variante di Bauladu, lunga 7 chilometri, 3,3 dei quali in galleria, sarà dotata di una nuova stazione e consentirà di ridurre i tempi di percorrenza grazie anche all’innalzamento della velocità massima a 160 chilometri orari.

«Il nuovo collegamento segna il punto di svolta nel programma di interventi infrastrutturali previsti per il Nord Sardegna – aggiunge l’assessore Moro – Nei prossimi anni sarà finalmente azzerato quel gap sull’infrastrutturazione ferroviaria che ha penalizzato il trasporto pubblico e più in generale lo sviluppo dell’economia di un territorio esteso e produttivo come il Sassarese e la Gallura».

