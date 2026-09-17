Sono quasi un milione i veicoli che in Sardegna potrebbero beneficiare dell’abolizione del bollo decisa dal Consiglio dei Ministri per l’anno 2027.

Ieri il Governo ha spiegato che la misura riguarda le vetture di piccola e media potenza (fino a 80 kw), quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani.

A livello nazionale il provvedimento – che anche riguarda tutti i motocicli – coinvolge oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli.

In Sardegna dovrebbero essere circa 800mila le auto per le quali non si dovrà pagare la tassa. Secondo i dati Aci nell’Isola (anno 2025) sono presenti:

113.200 auto fino a 40 Kw

377.345 auto tra 41 e 55 Kw

190.654 auto tra 56 e 70 Kw

194.952 auto tra 71 e 85 Kw (l’abolizione come detto si ferma a 80 Kw)

Per quanto riguarda le due ruote (che beneficeranno tutte dell’abolizione senza distinzione di cilindrata) sempre secondo i dati Aci nell’Isola risultano immatricolati circa 150mila motocicli (precisamente 149.022).

Nel provvedimento è specificato che lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta.

Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato perché il Governo ha assicurato che l’onere per le Regioni sarà compensato grazie a coperture fornite da «economie del Pnrr».

«Altri parlano di patrimoniale, noi aboliamo la più odiata tassa sulla proprietà», ha affermato la premier Giorgia Meloni, esprimendo soddisfazione per il provvedimento, in sintonia con tutti gli esponenti del centrodestra.

Di diverso tenore, invece, i commenti delle opposizioni, che criticano l’utilizzo di fondi destinati al Pnrr per quella che chiamano «Una spudorata manovra elettorale».

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