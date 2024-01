La Asl di Sassari da il via agli open day nel nord ovest della Sardegna con 7 appuntamenti per difendere la popolazione dalle patologie respiratorie. Alghero, Ozieri, Sassari, Thiesi, sono le sedi dove sarà possibile richiedere la somministrazione del vaccino antinfluenzale, anti-covid, l’antipneumococco e anche l’herpes zoster. Durante gli open day la popolazione, in maniera gratuita e senza prenotazione, potrà richiedere la somministrazione dei vaccini. È necessario presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria; per i minorenni è necessario essere accompagnati da un genitore.

Ad Alghero si comincia l’11 gennaio, dalle ore 14.30 alle 19, il 20 gennaio, dalle ore 9 alle 18 presso il Servizio di Igiene e sanità pubblica, in via Paoli.

Ad Ozieri il 10 e 17 gennaio, dalle ore 14.30 alle 19 presso il Poliambulatorio nell’ospedale “Segni”, mentre a Sassari il 12 gennaio, dalle ore 14.30 alle 19 e il 20 gennaio dalle ore 9 alle 18 nella palazzina G, struttura sanitaria Rizzeddu, in via Rizzeddu.

Infine a Thiesi il 27 gennaio, dalle ore 9 alle 18 presso il Servizio igiene e sanità pubblica, presso ospedale, viale Madonna di Seunis. «Come Azienda crediamo che i vaccini siano uno strumento fondamentale per sconfiggere i virus e i batteri, per questo attraverso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, siamo impegnati in una vasta campagna di sensibilizzazione e vaccinazione rivolta a tutta la popolazione. I nostri operatori saranno in grado, caso per caso, di consigliare la miglior profilassi per ciascuna persona», spiega il direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi.

