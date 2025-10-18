Il 7 ottobre il Consiglio di Stato ha cancellato il ‘’nesso di causalità’’. Ovvero la necessità di dimostrare, con prove concrete, le conseguenze sulla salute dovute all’esposizione all’uranio impoverito o a particelle di metalli pesanti.

Bonifica nel Kosovo (foto AP)

Su questo ‘’onere della prova’’ si sono consumati dolori e silenzi. Sono morti per patologie tumorali oltre 400 militari, altri 4mila si sono ammalati.

Un poligono in Sardegna

La sentenza del Consiglio di Stato è chiara: «non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’Amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia».

Un poligono in Sardegna

Una conclusione che si basa sulla relazione finale della commissione parlamentare sull’uranio impoverito. All’interno di quel ‘’libro bianco’’ la descrizione dei casi clinici e le dichiarazioni di alti gradi della Difesa.

Gian Piero Scanu

Una ricostruzione che ha permesso di definire la condizione di rischio in cui i militari hanno operato nei poligoni e nelle missioni all’estero.

Il test del razzo all'uranio impoverito

Gian Piero Scanu era il presidente della commissione.

© Riproduzione riservata