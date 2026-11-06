Una quarantina di giovani sardi, provenienti da varie parti dell'Isola, voleranno domani mattina verso Vercelli, per partecipare al convegno nazionale dei giovani Oftal, l'associazione cristiana di volontariato, per il trasporto degli ammalati a Lourdes.

Si tratta di un incontro per fare il punto della situazione, col tema "Dove tutto è iniziato", ma soprattutto per avviare un confronto tra le varie sezioni su come affrontare il futuro dell'associazione, tra le più importanti e più attive in Italia e nell'isola.

La sezione sarda dei giovani Oftal, capitanata dal presidente regionale Tore Acca, col supporto di Anita Contini, Patrizia Abis e Roberta Fodde, porterà al convegno il resoconto di una attività sempre più impegnativa per venire incontro agli amici disabili, malati e sofferenti. Un incontro importante che guarda al futuro, prendendo spunto dalle esperienze vissute. Alla manifestazione nazionale partecipano ben 33 giovani (il gruppo più numeroso, dopo quello di Milano).

Vi partecipano Andrea Acca, Caterina Acca, Anita Contini, Martina Manueddu, Rebecca Nieddu, Chiara Scintu, Giada Pischedda, Marta Osilo, Luca Oggianu, Giacomo Gana, Roberta Fodde, Mara Dessena, Federica Costa, Andrea Campus, Noemi Bellu, Ivan Floris, Flavio Mastinu, Sara Nonne, Gabriel Ortu, Chiara Puggioni, Statzu Silvia, Arianna Barbieri, Alice Palla, Marta Palmerini, Davide Tidu, Sara Concu, Riccardo Ollargiu, Carlotta Piano, Chiara Boi, Federico Desogus, Bianca Maria Pia Langiu, Luigi Langiu e Fabio Salis. Un gruppo unito dove non esistono rancori e differenze, ma unità di intenti e inclusione.

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